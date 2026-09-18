أمام الأهلي.. صن داونز يتسلح بـ9 موندياليين

يتسلح فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم بخبرة 9 لاعبين كانوا ضمن قائمة منتخب بلادهم التي شاركت في كأس العالم 2026 عندما يستقبل نظيره الأهلي، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بيتوريا في بطولة كأس القارات للأندية.

وتقلصت القائمة المونديالية للفريق الجنوبي من 10 لاعبين إلى تسعة، بعد أن فُجع النادي بوفاة لاعبه جايدن آدامز بعد أيام من مشاركته في كأس العالم.

وسجل سبعة من لاعبي صن داونز حضورهم في المونديال الذي توقفت فيه مسيرة المنتخب الجنوبي إفريقي عند دور الـ32، بينما لازم ثلاثة دكة البدلاء من دون أن يحصلوا على فرصة المشاركة.

ويبرز في قائمة لاعبي صن دوانز المشاركة في كأس العالم، ثلاثة لاعبين شاركوا أساسيين في المباريات الأربع لمنتخب «بافانا بافانا» بدءًا من مرحلة المجموعة وصولًا إلى دور الـ32، وهم: رونوين ويليامز حارس المرمى، وأوبري موديبا الظهير الأيسر، وخوليسو موداو الظهير الأيمن الذي سيكون خارج الحسابات أمام الأهلي بداعي الإصابة.

وفي المباريات الأربع المونديالية، حافظ ويليامز على شباك المنتخب الجنوبي الإفريقي في مباراة واحدة، بينما استقبل أربعة أهداف.

وتراوحت مشاركة ثلاثة لاعبين آخرين بين ثلاث مباريات ومباراة، وفي مقدمتهم تيبوهو موكوينا لاعب وسط الذي لعب ثلاث مباريات وسجل هدفًا في مواجهة التشيك التي انتهت بالتعادل 1ـ1، و ثيمبا زوان لاعب الوسط «أساسي في مباراة وحيدة»، والمهاجم إكرام راينرز، وظهر أساسيًا مرتين، وشارك بديلًا مرتين.

في المقابل، ظل ثلاثة لاعبين من الفريق الجنوبي إفريقي حبيسي دكة البدلاء في كأس العالم، وهم: ريكاردو جوس حارس المرمى، خولوماني نداماني قلب الدفاع، وثابانج ماتولودي الظهير الأيمن.

ولا تقتصر الخبرة المونديالية على صن داونز فقط، بل تمتد إلى منافسه الأهلي، إذ ظهر ستة لاعبين من صفوفه في كأس العالم، وهم: علي مجرشي، فراس البريكان، زياد الجهني، الإنجليزي إيفان توني، السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روجر إيبانيز، التركي ميريح ديميرال، علمًا أنه سيفتقد إلى جهود لاعبين آخرين خاضا منافسات كأس العالم، والأمر يتعلق بالإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز اللذين غادرا أسوار النادي في يوليو الماضي.

ويشارك ماميلودي صن داونز في كأس القارات بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، أما الأهلي فإنه يشارك في البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ودشن الفريق الأهلاوي مشواره في النسخة الجارية من كأس العالم بفوزه على أوكلاند إف سي النيوزيلندي 1ـ0 في 26 أغسطس الماضي.