ترينكاو أمام صديق المجد الأوروبي

يتحول البرتغاليان فرانشيسكو ترينكاو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ونونو سانتوس، لاعب وسط ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، من رفيقين حملا كأس أوروبا للشباب إلى خصمين، السبت، عندما يلتقي الفريقان في بريتوريا ضمن كأس إفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ في بطولة كأس القارات للأندية 2026.

وتعود العلاقة بين الثنائي إلى ثمانية أعوام مضت، وتحديدًا صيف 2018، عندما جمعهما منتخب البرتغال تحت 19 عامًا في بطولة أوروبا التي استضافتها فنلندا، وانتهت بتتويج جيل مواليد 1999 باللقب بعد الفوز على إيطاليا 4ـ3 عقب التمديد في واحدة من أكثر نهائيات البطولة إثارة.

وكان ترينكاو أحد أبرز نجوم تلك النسخة، بعدما سجل خمسة أهداف في خمس مباريات، وتقاسم صدارة الهدافين مع مواطنه جواو فيليبي «جوتا».

وفي النهائي سجل ترينكاو الهدف الثاني للبرتغال عند الدقيقة 72.

وحضر نونو سانتوس أيضًا في المباراة التي صنعت تاريخ ذلك الجيل، إذ بدأ النهائي على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل بدلًا من دومينجوس كينا مع بداية الوقت الإضافي، ليشارك في الدقائق التي شهدت تسجيل البرتغال هدفيها الثالث والرابع وحسم اللقب الأوروبي.

ولم تكن البطولة المحطة الوحيدة التي جمعت اللاعبين بقميص البرتغال، إذ ظهرا معًا في منتخبات الفئات السنية، ومن بينها منتخب تحت 18 عامًا، قبل أن تتباعد مسيرتاهما على مستوى الأندية.

وسلك ترينكاو الطريق الأكثر شهرة بعد بروزه مع سبورتينج براجا، فانتقل إلى برشلونة الإسباني عام 2020، ثم خاض تجربة في الدوري الإنجليزي مع وولفرهامبتون، قبل عودته إلى بلاده عبر سبورتينج لشبونة، ومنه انتقل إلى الأهلي في يوليو الماضي بعقد يمتد أربعة أعوام.

أما سانتوس، الذي تدرج في فئات بنفيكا، فسلك طريقًا مختلفًا، متنقلًا بين موريرينسي وبوافيستا وباكوس فيريرا، ثم خاض تجربة أمريكية مع شارلوت، وعاد إلى البرتغال عبر فيتوريا جيماريش، قبل انتقاله إلى صن داونز في سبتمبر 2025. ويرتبط اللاعب البالغ 27 عامًا بعقد مع النادي الجنوب إفريقي حتى يونيو 2027.