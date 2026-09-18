شاختار يجمع مدربي الأهلي وصن داونز

يرتبط الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والبرتغالي ميجيل كاردوزو، مدرب صن داونز الجنوب إفريقي، بمحطة مشتركة قبل مواجهتهما، السبت، في كأس إفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ ضمن بطولة كأس القارات للأندية 2026، إذ سبق لكليهما العمل في شاختار دونيتسك الأوكراني، ولكن بأدوار وفترات مختلفة، قبل أن تجمعهما المواجهة المرتقبة في جنوب إفريقيا.

ويقود الهولندي مارينو بوسيتش فريق الأهلي منذ انطلاق الموسم الرياضي الجاري، خلفًا للألماني ماتياس يايسله الذي رحل لتولي زمام الدفة الفنية في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الموسم الجاري.

وبدأ بوسيتش مسيرته التدريبية في هولندا مساعدًا مدرب ضمن الطاقم الفني لمواطنه أرن سلوت في فريق ألكمار الهولندي ثم فينورد، قبل أن يتولى تدريب فريق تفينتي لفترة، وبعدها قاد فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، خلال الفترة من 2023 وحتى 2025.

وخلال 71 مباراة قادها بوسيتش مع فريق شاختار، حقق النادي الأوكراني الفوز في 45 مباراة وخسر 14 إضافة إلى 12 تعادلًا.

وسجل لاعبو شاختار تحت قيادة الهولندي 148 هدفًا واستقبلت شباكهم 76.

وأثبت بوسيتش قدراته التدريبية بشكل جيد مع فريق شاختار، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري الأوكراني خلال موسم 2023-2024، كما فاز مع الفريق بلقب كأس أوكرانيا مرتين، عامي 2024 و2025.

وبعد رحيله عن تدريب شاختار عام 2025، انتقل بوسيتش إلى الخليج حين قاد الجزيرة الإماراتي، خلال الموسم الماضي، قبل أن يدرب الأهلي.

في المقابل، يقود البرتغالي ميجيل كاردوزو فريق صن داونز الجنوب إفريقي منذ عام 2024، حيث حقق مع الفريق لقب دوري جنوب إفريقيا الممتاز في موسم 2024-2025، كما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في موسم 2025-2026.

وقبل توليه قيادة صن داونز، قاد كاردوزو عدة فرق إفريقية وأوروبية من بينها الترجي التونسي وسيلتا فيجو الإسباني وأيك أثينا اليوناني وريو آفي البرتغالي، كما سبق له الحضور داخل نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بين عامي 2013 و2017.

وفي يونيو 2013، تولى ميجيل كاردوزو تدريب فريق شاختار دونيتسك تحت 21 عامًا، كما تولى منصب مدير أكاديمية نادي شاختار للناشئين خلال الفترة من 2013 وحتى 2016.

ولم يكتفِ ميجيل كاردوزو بوجوده داخل أكاديمية نادي شاختار للناشئين، حيث تولى أيضًا منصب المدرب المساعد للفريق الأول داخل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا خلال موسم 2016-2017، قبل أن يرحل من أجل قيادة فريق ريو آفي البرتغالي في موسم 2017-2018.