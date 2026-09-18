30 دقيقة تحفز الأهلاويين

حفَّز الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لاعبيه خلال اجتماع لم يتجاوز 30 دقيقة، ظهر الجمعة، قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، في بريتوريا، ضمن كأس إفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ في بطولة كأس القارات للأندية 2026، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وطالب بوسيتش لاعبيه، خلال الاجتماع الذي سبق وجبة الغداء، برفع درجة التركيز، والضغط بقوة خلال المباراة، مشدِّدًا على أهمية استثمار الفرصة التي تنتظر الفريق لتحقيق لقب تاريخي جديد، ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب الهولندي خفَّض الأحمال البدنية في الحصة التدريبية الأخيرة تفاديًا لإرهاق اللاعبين، أو تعرُّضهم لإصابات قبل المباراة، خاصَّةً في ظل ضغط اللقاءات الذي واجهه الفريق خلال الفترة الماضية.

واكتفى بوسيتش بتطبيق جمل فنية قصيرة ينوي انتهاجها أمام بطل إفريقيا، كما ركز على تفاصيلَ تكتيكية مرتبطة بالمواجهة قبل أن يُخصِّص الجزء الأكبر من الحصة لجوانب ترفيهية وخفيفة. واستغرق التدريب كاملًا نحو 60 دقيقة.

أمَّا على الجانب الآخر، فيدخل صن داونز اللقاء منقوصًا من ثلاثة لاعبين، هم ديانو فان روين، وثابانج ماتولودي، وثابو سيلي بعد أن فشل في تسجيلهم بقائمة الفريق بسبب انتهاء المهلة المحدَّدة لرفع قوائم اللاعبين الخاصَّة بالمباراة، ما يحرم الفريق الجنوب إفريقي من الاستعانة بهم أمام الأهلي، وفقًا لموقع «سويتان الجنوب افريقي»، الجمعة.