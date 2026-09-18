مانشيني يبدأ المهمة الثانية دون ريتيجي

استبعد روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية السعودي، من قائمته التي تضمُّ 34 لاعبًا، وأعلنها الجمعة استعدادًا لخوض أول أربع مبارياتٍ له في ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني لـ «أزوري».



وكان آخر ظهورٍ للاعب «27 عامًا» مع المنتخب في اللقاء أمام البوسنة ضمن إياب المحلق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وسقط فيه الطليان بركلات الترجيح، ليخسروا فرصتهم بالتأهل إلى المونديال للمرة الثالثة تواليًا.

ولعب ريتيجي 28 مواجهةً بقميص المنتخب، وسجل له 11 هدفًا، وكان أول ظهورٍ له مع إيطاليا في 23 مارس 2023، وتحديدًا مع مانشيني نفسه خلال مباراةٍ أمام إنجلترا.

وتسلَّم مانشيني المهمة بعد استقالة جينارو جاتوزو من منصبه عقب خسارة إيطاليا أمام البوسنة في ملحق المونديال، مارس الماضي.

ويعود المدرب، البالغ 61 عامًا، لتولي قيادة إيطاليا بعد أن أشرف على المنتخب بين عامَي 2018 و2023، وقاده خلال تلك الفترة إلى التتويج بلقب كأس أوروبا 2020.

ويستهلُّ مانشيني ولايته الجديدة بخوض أربع مبارياتٍ ضمن المجموعة الأولى للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية خلال 11 يومًا فقط.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره البلجيكي في روما، 25 سبتمبر الجاري، ثم يحلُّ ضيفًا على تركيا في بورصة بعدها بثلاثة أيامٍ، ويواجه تاليًا فرنسا على ملعب «دو فرانس»، 2 أكتوبر المقبل، ويستضيف تركيا في بولونيا، 5 من الشهر ذاته.

وضمَّت القائمة تسعة لاعبين يتم استدعاؤهم إلى المنتخب الأول للمرة الأولى، هم ماسيمو بيسينا، حارس مرمى بولونيا، والمدافعون دانييلي جيلاردي من روما، ومايكل كايودي من برينتفورد الإنجليزي، وإيدي كواديو من مونزا، ولاعبا الوسط أليساندرو رومانو من كالياري، وإيسا دومبيا من سبورتينج البرتغالي، إلى جانب المهاجمين سيباستيانو إسبوزيتو من ساسوولو، وأنطونيو فيرجارا من نابولي، ومحمد علي زوما من نورمبرج الألماني.

وشهدت القائمة كذلك عودة نيكولو فاجيولي، ونيكولو زانيولو إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، فيما عاد رولاندو ماندراجورا، لاعب الوسط، بعد أن خاض مباراته الدولية الوحيدة في 2018.

وضمت التشكيلة: لحراسة المرمى: ماركو كارنيزيكي «أتالانتا»، جانلويجي دوناروما «مانشستر سيتي»، ماسيمو بيسينا «بولونيا» وجولييلمو فيكاريو «يوفنتوس».

للدفاع: هونيست أهانور «كريستال بالاس»، أليساندرو باستوني «إنتر ميلان»، ريكاردو كالافيوري «أرسنال»، دييجو كوبولا «باريس إف سي الفرنسي»، جيوفاني دي لورنتسو «نابولي»، فيديريكو ديماركو «إنتر»، دانييلي جيلاردي «روما»، مايكل كايودي «برينتفورد»، إيدي كواديو «مونزا»، جانلوكا مانشيني «روما» وجورجيو سكالفيني «أتالانتا».

وللوسط: نيكولو باريلا «إنتر»، برايان كريستانتي «روما»، إيسا دومبيا «سبورتينج»، نيكولو فاجيولي «فيورنتينا»، دافيدي فراتيزي «لاتسيو»، رولاندو ماندراجورا «تورينو»، أليساندرو رومانو «كالياري» وساندرو تونالي «توتنام».

وللهجوم: نيكولو كامبياجي «بولونيا»، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو «إنتر»، سيباستيانو إسبوزيتو «ساسوولو»، سامويل إيناسيو «بوروسيا دورتموند»، مويس كين «كومو»، دانييل مالديني «كالياري»، جاكومو راسبادوري «أتالانتا»، جانلوكا سكاماكا «أتالانتا»، أنطونيو فيرجارا «نابولي»، نيكولو زانيولو «أودينيزي» ومحمد علي زوما «نورمبرج».