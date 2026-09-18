تغطية خليجي

ربما يتجه الكثير من الممارسين في وسائل الإعلام السعودية أو المشجعين خلال الفترة المقبلة التي نستضيف فيها كأس الخليج بالتركيز على كرة القدم ونتائج المنتخب السعودي في البطولة التي تستضيفها مدينة جدة وهذا أمر طبيعي خاصة من مشجعين.



ولكن على الممارسين في وسائل الإعلام السعودية التركيز أكثر على الجوانب التنظيمية والتسويقية بسبب أن هذه البطولة هي البطولة الأخيرة التي نختبر فيها قبل الحدث الأكبر والذي نستعد من أجل استضافته وهو كأس أمم آسيا وهي أكبر بطولة نستضيفها في تاريخنا وهي بداية لرحلة عظيمة ستختم بنهائيات كأس العالم 2034 بإذن الله.



تغطية أرقام المواصلات والعاملين بفرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في هذه البطولة والتحديات التي قد تواجه اللجنة المنظمة وأيضًا الحلول التي قد تضعها اللجنة للخروج من بعض المشاكل إن حدثت ـ لا سمح الله ـ كل هذه الأمور يجب أن نسلط عليها الضوء ونجعل من هذه البطولة فرصة للتأكد من استعدادنا الكامل لما هو قادم.



الحياة مستمرة والعمل مستمر وبطبيعة الحال سنخطئ ولكن سنتعلم، لمحاولة الاستمرار للوصول إلى الكمال المعقول في تنظيم البطولة، كل التوفيق لجميع العاملين في هذه البطولة من أصغر موظف إلى أكبر موظف داخل منظومة العمل ونأمل أن يستمتع الجميع ببطولة ناجحة بإذن الله هنا في الساحل الغربي بمدينة جدة.