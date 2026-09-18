آل حسن والسنيد يشاركان في مؤتمر المبارزة السادس

شارك الدكتور واسم آل حسن، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة، وعبد الله السنيد، الرئيس التنفيذي، في المؤتمر السادس للمبارزة بين القارات الذي احتضنته طشقند، عاصمة أوزبكستان، في حضور عددٍ من ممثلي الاتحادات والجهات المعنية بهذه الرياضة.

وتحدَّث السنيد في الجلسة الحوارية السادسة بعنوان «نمو وتطوير الاتحادات الناشئة»، التي تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بتعزيز قدرات الاتحادات الوطنية، وتطوير الجوانب التسويقية، وبناء الخطط المستقبلية بما يسهم في دعم نمو رياضة المبارزة وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وشهد المؤتمر كذلك مناقشة عددٍ من المحاور المتعلِّقة بتطوير رياضة المبارزة، والحوكمة، وتعزيز التواصل بين الاتحادات، إلى جانب التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم جهود تطوير اللعبة على المستويين الوطني والدولي.