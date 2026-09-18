الاتفاق يصرف الرواتب المتأخرة ويقترب من المهاجم

صرف نادي الاتفاق رواتب الأشهر الثلاثة الماضية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وأكدت المصادر انفراج أزمة الرواتب في النادي بفضل انتعاش خزينته أخيرًا، نتيجة تلقِّي مستحقاتٍ ماليةٍ متأخرةٍ من جهاتٍ عدة، ما ساعد الإدارة على سداد رواتب اللاعبين المتأخرة.

في سياقٍ آخر، تسابق إدارة الاتفاق الزمن لحسم آخر صفقات الصيف الجاري بالتعاقد مع مهاجمٍ أجنبي من فئة الشباب خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وكشفت المصادر ذاتها عن مفاضلة «النواخذة» بين مهاجمٍ إفريقي وآخرَ أوروبي بهدف ضمِّ أحدهما قبل نهاية يوم الأحد، 20 سبتمبر الجاري، موعد إغلاق نافذة التعاقدات المخصَّصة للاعبين الذين تبلغ أعمارهم أو تقلُّ عن 21 عامًا.

وفي حال إتمام الصفقة، سيسجِّل النادي الشرقاوي، الذي يترأسه سامر المسحل، اللاعب الجديد ضمن قائمة فريق الشباب المشارك في دوري جوِّي للنخبة، على أن يستفيد الفريق الأول منه وفق حاجة المدرب الأسترالي آرثر باباس.

وعبرَ فترة التعاقدات الصيفية، استقطب النادي لاعبَين أجنبيين من الشبَّان دعمًا للفريق الأول، هما الجناح الفرنسي ريان ميسي «مواليد 2007»، والإيفواري عبد الله كانتي، لاعب الوسط «مواليد 2005».

ويستأنف الفريق تدريباته الأحد، بعد إجازةٍ لمدة ثمانية أيامٍ، بدأت عقب التعادل 3ـ3 مع القادسية، الجمعة الماضي، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.