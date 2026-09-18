الهلال يدك الأهلي بـ9

اكتسح فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات مضيفه الأهلي «9ـ0»، الجمعة، على ملعبه، ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقادت البندري مبارك الهلال إلى الفوز بعدما سجَّلت «سوبر هاتريك»، فيما أحرزت النيجيرية أسيسات أشوالا هدفين، وأضافت الغانية أليس كوزي والمغربية ابتسام جرايدي ومنار العنزي هدفًا لكل منهن.

ورفع الهلال رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، معوّضًا خسارته أمام الاتحاد في الجولة الأولى، بينما تجمد الأهلي عند ثلاث نقاط وحلَّ في المركز السادس.

وفي مواجهات الجولة ذاتها كسب العلا نظيره نيوم «4ـ0» على ملعب نادي جدة، فيما اكتسح القادسية ضيفه الترجي «14ـ0» على ملعب الأول.

وتختتم مواجهات الجولة، السبت، بمواجهة تجمع النصر والاتحاد على ملعب الأخير.