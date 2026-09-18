في تدريب الأخضر.. التكتيك يشغل دونيس

أولى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اهتمامًا بالجوانب التكتيكية في حصته التدريبية، الجمعة، تحضيرًا لـ «خليجي الديار العربية 27»، التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

وبدأت الحصة، التي استضافتها مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بفترة الإحماء، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة، قبل تطبيق تمارين تكتيكية، تلتها فقرة ختامية مخصَّصة للكرات الثابتة، دون إجراء مناورة.

ويواصل الأخضر، بقيادة مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، تحضيراته للعرس الخليجي بحصةٍ أخرى تبدأ في الـ 07:00 من مساء السبت، وسيكون أول ربع ساعةٍ منها متاحًا أمام وسائل الإعلام.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار عُمان، والعراق، والكويت. ويستهل مشواره فيها بملاقاة الكويت، الأربعاء المقبل، في اليوم الافتتاحي للبطولة.

وتشارك في هذه النسخة ثمانية منتخباتٍ موزَّعةٍ بالتساوي على مجموعتين، يتأهل متصدراهما ووصيفاهما إلى نصف النهائي.