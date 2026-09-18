ماشيجو: نواجه الأهلي في أفضل وقت.. وتوني مصدر التهديد

توج مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم، بلقب دوري أبطال إفريقيا، وخاض خلال مسيرته تجارب مع عدد من الأندية البارزة في بلاده، بينها أورلاندو بايرتس وصن داونز، قبل أن يعتزل كرة القدم.

كاتليجو ماشيجو، تحدث في حوار خاص مع «الرياضية»، عن مواجهة صن داونز والأهلي، السبت، في كأس القارات للأندية، وتأثير رحيل ماتياس يايسله وفرانك كيسيه ورياض محرز على الفريق الجداوي، ورؤيته لنقاط القوة في الطرفين، إضافة إلى تطور الدوري السعودي.

01

كيف ترى مواجهة صن داونز والأهلي؟

مباراة كبيرة لكلا الفريقين، وكلاهما يستحق أن يكون هنا، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتعامل الخصمان مع المباراة من الناحية التكتيكية، خاصة أنها تجمع بين فريقين من قارتين مختلفتين.

02

إلى أي مدى يؤثر رحيل المدرب وبعض لاعبي الفريق السابقين في الأهلي؟

خسارة لاعبين بهذه الجودة تمثل دائمًا تحديًا، والأمر يصبح أكثر صعوبة عندما تخسر مدربًا حقق نجاحًا مع النادي، ومن الواضح أن ذلك قد يؤدي إلى بعض عدم الاستقرار في منظومة اللعب، لكنني متأكد من أن النادي والجماهير سيتطلعون إلى أن يحقق اللاعبون والمدرب الجديد نجاحات جديدة ويصنعوا ذكريات جديدة.

03

ماذا عن وصول مدرب الأهلي متأخرًا وهل سيكون ميزة لصن داونز؟

الأمر يتوقف على ما يريد الجهاز الفني الجديد تحقيقه مع النادي، والأهم سيكون العمل على تطوير النادي واللاعبين، لكن صن داونز سينظر إلى هذا الأمر ويعتقد أن الجهاز الفني الجديد لا يزال يحاول الاستقرار وفهم الفريق، ولذلك فهذا هو الوقت المناسب لمواجهة الأهلي.

04

من وجهة نظرك من أخطر لاعب في أهلي جدة والذي تحذر دفاعات صن داونز منه؟

الأهلي لديه لاعبون جيدون سبق لهم اللعب في أفضل الدوريات في العالم، إيفان توني سيكون مصدر تهديد، فهو هداف قوي جدًا في الكرات الهوائية، ويتمركز بشكل جيد للغاية. كما أن ترينكاو وجالينو يمتلكان الجودة التي تمكنهما من حسم المباريات أيضًا.

05

هل كان صن داونز يفكر في الأهلي خلال مباراته الأخيرة التي انتهت بالتعادل؟

أعتقد أن صن داونز كان مستعدًا لمواجهة أي فريق كان من الممكن أن تسفر عنه القرعة، لأن صن داونز نادٍ لديه طموحات كبيرة.

06

ماذا يضيف وجود إدوارد ميندي في حراسة مرمى الأهلي خلال هذه المواجهة؟

سيكون نقطة إيجابية كبيرة للأهلي، لأنه حارسهم الأساسي، ومن المهم لأي فريق أن تكون أفضل عناصره متاحة، وخاصة حارس مرمى بجودة إدوار ميندي.

07

كيف تتوقع ظهور الأهلي أمام صن داونز مقارنة بمستوياته الأخيرة؟

الأهلي لم يقدم أداءً جيدًا في الدوري السعودي، ولذلك سيكون من المهم أن نرى كيف سيتعاملون مع هذه المباراة.

08

باعتبارك لاعبًا سابقًا في صن داونز، هل ترى أن الفريق الحالي لا يزال يمتلك الهوية التي جعلت صن داونز فريقًا تخشاه الأندية الإفريقية؟

أعرف وأؤمن بأنهم أوصلوا صن داونز إلى مستويات عالية من الأداء، وهذا هو ما نريده نحن كلاعبين سابقين أن نراه.

09

ما أكبر تحدٍ تكتيكي سيواجهه صن داونز أمام الأهلي؟

الخبرة الأوروبية التي يمتلكها لاعبو الأهلي، وخاصة في الخط الهجومي، إذا تمكن صن داونز من الحد من عدد الفرص التي يحصلون عليها في الثلث الهجومي، فسيفوز صن داونز بالمباراة.

10

من واقع خبرتك، ما الخطأ الوحيد الذي يجب على صن داونز تجنبه في أول 20 دقيقة؟

ألا يستقبل هدفًا.. يجب عليهم أن يبقوا في المباراة لأطول فترة ممكنة.

11

كيف ترى قوة الدوري السعودي والتحول الكبير الذي شهده؟ ومن تعتقد أنه سيفوز بلقب الدوري الموسم الجاري.. ولماذا؟

الدوري أصبح أفضل مما كان عليه قبل أربعة أو خمسة أعوام، وجود لاعبين أصحاب جودة من مختلف أنحاء العالم ساعد بالفعل على جعل الدوري أقوى وأكثر تنافسية. الهلال يبدو أقوى الموسم الجاري، وقد تعاقد مع لاعبين بشكل جيد للغاية، ولذلك أعتقد أنه سيفوز بالدوري.

12

ما رأيك في وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي؟

ساعد وجود رونالدو الدوري السعودي كثيرًا بسبب الشعبية التي يتمتع بها في كرة القدم، ولا يزال يقدم ما اعتدنا أن نراه منه، وهو تسجيل الأهداف.