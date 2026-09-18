كين يحطم رقما صمد 49 عاما

حطَّم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، الرقم القياسي لأسرع 100 هدفٍ في الدوري المحلي، الصامد منذ 49 عامًا، بعد زيارته شباك يونيون برلين في مباراته الـ 98، التي كسبها حامل اللقب بسباعيةٍ نظيفةٍ.

وكان الرقم السابق في حوزة ديتر مولر، مهاجم كولن، وسجله 4 سبتمبر 1977 في مباراته الـ 129 التي فاز فيها فريقه 4ـ1على بوروسيا دورتموند ضمن الجولة التاسعة. وجاء هدف قائد المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 38 من ركلة جزاءٍ عقب تعرُّض زميله الفرنسي مايكل أوليسيه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قِبل توم روتيه، مدافع يونيون برلين، ليُضيف الهدف الثاني بعد أن افتتح جمال موسيالا السباعية في الدقيقة 18.

وانضمَّ كين إلى الفريق البافاري في 2023، ومنذ ذلك الحين تصدَّر ترتيب هدافي الدوري بتسجيل 36، و26، و36 هدفًا على التوالي، كما تُوِّج بالحذاء الذهبي الأوروبي مرتين في 2024 و2026.

وكان هاري «33 عامًا» افتتح رصيده التهديفي في الدوري الألماني الموسم الجاري في الجولة الماضية أمام إلفرسبيرج عندما سجل هدف الفوز لبايرن 2ـ1.

وباحتساب جميع المسابقات، رفع كين رصيده مع بايرن إلى 154 هدفًا خلال 151 مباراةً بعد أن سجل هدفا ثانيًا في مباراة الجمعة «54».

كذلك كسر الإنجليزي رقم الهولندي أرين روبن بعد أن رفع رصيده إلى 101 هدف في الدوري، ليصبح سابع هدافي الفريق في «البوندسليجا» ضمن قائمةٍ يتصدَّرها جيرد مولر بـ 362 هدفًا.

وعلى مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يبقى البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الوحيد الذي وصل إلى حاجز الـ 100 هدف في عدد مبارياتٍ أقل من كين، إذ حقق هذا الإنجاز في 92 مباراةً مع ريال مدريد الإسباني بدءًا من 2010.

وإضافةً إلى هدفَي موسيالا وكين، سجل للبافاري في اللقاء كلٌّ من أوليسيه «43 و73 و76»، والمغربي الدولي إسماعيل صيباري «70»، ليرفع الفريق رصيده في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بعشر نقاطٍ بعد مرور أربع جولات.