بونسو باه يدعم غانا

ضمّ البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، كريستوفر بونسو باه، جناح القادسية، إلى قائمة «النجوم السوداء» استعدادًا لمواجهتي كوت ديفوار وجامبيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إلى جانب لقاء تجريبي أمام المغرب.

وتتكوّن القائمة من 24 لاعبًا، غالبيتهم شاركوا في كأس العالم الأخيرة، فيما يعود الجناح محمد قدوس، نجم توتنام هوتسبير الإنجليزي، بعد غيابه عن المونديال بسبب الإصابة.

ويحل المنتخب الغاني ضيفًا على كوت ديفوار الخميس 24 سبتمبر، قبل استقبال جامبيا في ملعب أكرا الرياضي الثلاثاء 29 من الشهر، ثم يتوجه إلى دولة المغرب لمواجهة منتخبها تجريبيًّا الأحد 4 أكتوبر المقبل.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى:

بنيامين أساري «هارتس أوف أوك»، لورانس أتي-زيجي «سانت جالن»، جوزيف أنانج «سانت باتريك أتلتيك».

المدافعون:

جوزيف مينساه «كولن»، بابا رحمن «باوك»، إيان جياميرا «إس في إلفرسبرج»، لوكاسن «ريد ستار بلغراد»، ناثانيال أدجي «لوريان»، جيروم أوبوكو «باشاك شهير»، كوتشو أوبونج-بيبرا «فنربخشة»، ألكسندر جيكو «سبارتاك موسكو».

لاعبو الوسط:

كواسي سيبو «السواحلي الليبي»، كاليب إيلونكي «كوفنتري سيتي»، أوجستين بواكي «سانت إيتيان»، رونالد دونكور «نيويورك ريد بولز»، إبراهيم سليمانا «ساسولو».

المهاجمون:

كريستوفر بونسو باه «القادسية»، إرنست نواه «أولمبيك ليون»، محمد قدوس «توتنام»، عبد الفتاح إزاكو «إيبسويتش تاون»، أنطوان سيمينيو «وست هام يونايتد»، إبراهيم عثمان «برايتون آند هوف ألبيون»، برينس أدو-كوايبينا «فيكتوريا بلزن»، جوردان أيو «شيفيلد يونايتد».