مع كونيا.. مصطفى يخالف بدايات غلطة سراي

يُقدِّم المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق كونيا سبور الأول لكرة القدم، بدايةً مختلفةً في محطته التركية الثانية، تغيب عنها الإسهامات التهديفية عكس المحطة الأولى مع غلطة سراي التي عرِفَت تألُّقه من الانطلاقة.

ودخل المهاجم، الملقَّب بـ «الأناكوندا»، بديلًا أمام قاسم باشا، مساء الجمعة في إسطنبول، ضمن سادس جولات الدوري التركي الممتاز «سوبر ليج».

وانتهى اللقاء دون أهدافٍ، ليرفع المضيف رصيده إلى عشر نقاطٍ، مقابل أربعٍ للضيف القادم من كونيا.

ولعِب المصري، البالغ من العمر 28 عامًا، ثلاث مبارياتٍ حتى الآن مع فريقه الجديد، الذي استقطبه مطلع الشهر الجاري، دون أي يحرز أو يصنع أي هدفٍ.

ودخل محمد بديلًا خلال المواجهات الثلاث، التي أسفرت أولاها عن الخسارة 0ـ1 من إرزوروم سبور، ضمن الجولة الرابعة، فيما انتهت الثانية بالفوز 1ـ0 على طرابزون سبور، فريق النجم المصري محمد صلاح، في الجولة الخامسة.

ويتطلَّع «الأناكوندا» لاستعادة مستوياته التي قدَّمها فور انضمامه إلى غلطة سراي، عملاق الكرة التركية، خلال شتوية موسم 2020ـ2021، قادمًا من الزمالك المصري.

وتألَّق مصطفى محمد من البداية مع غلطة سراي، حيث أحرز هدفًا في كل مباراةٍ من الثلاث الأولى له ضمن الدوري، والأربع في مختلف المسابقات.

وغادر اللاعبُ النادي التركي خلال صيف 2022 منتقلًا إلى نانت الفرنسي في محطةٍ احترافيةٍ استغرقت أربعة مواسم.

وبعيدًا عن كرة قدم الأندية، يستمرّ غياب مهاجم كونيا سبور عن صفوف منتخب بلاده. فبعد فقدانه فرصة المشاركة في كأس العالم الأخيرة، خلت من اسمِه قائمةُ اللاعبين التي استدعاها المدرب المصري حسام حسن، مساء الأربعاء، لخوض مباراتين أمام أنغولا وجنوب السودان، ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وواصل مدرب «الفراعنة» تفضيل مهاجمَين آخرَين على نجم الزمالك السابق، هما عمر مرموش، لاعب توتنام هوتسبير الإنجليزي، والشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني.