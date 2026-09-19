اليمن يربك الكويت قبل مواجهة الأخضر

تغلب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم على نظيره الكويتي بنتيجة 2ـ1، في مباراة تجريبية جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المركز الإقليمي في جدة، ضمن تحضيراتهما لخوض بطولة «خليجي الديار العربية 27» في المحافظة ذاتها، خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

وسجَّل للمنتخب الكويتي محمد دحام، ولليمن أحمد ماهر وعمر الداحي.

ويفتتح الأزرق الكويتي مشواره بمواجهة المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، في 23 سبتمبر الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المقابل، يبدأ المنتخب اليمني مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب الإماراتي 24 سبتمبر، ضمن منافسات المجموعة الثانية.