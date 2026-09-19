في مباراته السابعة.. صيباري يدشن أهدافه مع البافاري

افتتح المهاجم الدولي المغربي إسماعيل صيباري سجله التهديفي مع فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، عندما زار شباك يونيون برلين، الجمعة، لحساب الجولة الرابعة من الدوري المحلي، ليساهم في الفوز بسباعية نظيفة.

وكان صيباري، نجم آيندهوفن الهولندي، انتقل إلى الفريق البافاري بعد تألقه مع «أسود الأطلس» في كأس العالم 2026 وتسجيله ثلاثة أهداف، ليقود المنتخب إلى ربع النهائي قبل أن يخرج أمام فرنسا 0ـ2.

وسجَّل صيباري الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 70 بعد ثماني دقائق من نزوله بديلًا، مستفيدًا من تمريرة الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر. وعلى الرغم من الدقائق القليلة التي لعبها حصل اللاعب على تقييم 8.3 على مقياس «سوفا سكور»، متفوقًا على الهداف الإنجليزي هاري كين الذي نال 8.1 رغم ثنائيته، بينما حصد العلامة الكاملة الفرنسي مايكل أوليسيه بعد أن سجَّل ثلاثة أهداف.

وبخلاف هدفه في مرمى يونيون برلين أسهم صيباري في المباريات الأربع التي شارك فيها بالدوري بصناعة ثلاثة أهداف. ولعب صيباري ثلاث مباريات أخرى في دوري الأبطال وفي الكأس والسوبر المحليين وكانت مشاركاته من مقاعد البدلاء.