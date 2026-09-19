الأهلي يوزع 500 تذكرة

تُوزِّع شركة النادي الأهلي 500 من تذاكر ملعب لوفتس فيرسفيلد على مشجعي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر السبت في مدينة بريتوريا، ضمن كأس القارات للأندية.

ووفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، اشترى الأهلي 500 من تذاكر المباراة لتوزيعها على المشجعين، بمَن فيهم الطلاب السعوديون الذين يدرسون في جنوب إفريقيا.

ويحصل الفائز من مواجهة الفريقين على كأس إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ، وينتقل إلى المرحلة التالية من بطولة الإنتركونتيننتال.

وأدَّى الأهلي، الذي يدرِّبه الهولندي مارينو بوسيتش، حصتين تدريبيتين منذ وصوله إلى بريتوريا، الأربعاء، فيما وصل المئات من مشجِّعيه إلى المدينة، الجمعة.

وللموسم الثاني تواليًا، يشارك الفريق في كأس القارات للأندية بعدما احتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.