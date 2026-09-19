الزهراني: لا تمنحوا صن داونز أكبر من حجمه

تدرج في الفئات السنية للنادي الأهلي قبل وصوله إلى الفريق الأول عام 1997، ليقضي نحو عشرة أعوام بقميص الأخضر، ويصبح أحد عناصر خط وسطه قبل أن يغادر إلى النصر، ثم يخوض تجارب مع الفتح والأنصار والعين حتى اعتزاله عام 2012.

ضيف «الرياضية» فهد الزهراني تحدث في حوار عن مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، في كأس القارات للأندية، وحظوظ بطل آسيا في تجاوز بطل إفريقيا، ومفاتيح المواجهة.

01 كيف ترى مباراة الأهلي مع صن داونز في كأس القارات؟

لن تكون سهلة على الفريقين، فهي تجمع بطلي آسيا وأفريقيا، وصن داونز من الفرق القوية والمنظمة فنيًا، خصوصًا عندما يلعب على أرضه في المقابل الأهلي يمتلك لاعبين أصحاب جودة وخبرة في المباريات الكبيرة، وأعتقد أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى تركيز عالٍ وقراءة جيدة للمباراة، خاصة في بدايتها، وبطل النخبة قادر على الفوز، لكن عليه أن يحترم المنافس وألا يمنحه فرصة لفرض أسلوبه.

02 هل ينجح الأهلي في الفوز في ظل تراجع نتائجه؟

المستوى في الفترة الأخيرة غير ثابت، وهذا أمر واضح، لكن مباريات خروج المغلوب والبطولات العالمية تختلف عن مباريات الدوري، أحيانًا الفريق لا يكون في أفضل مستوياته، لكنه يظهر بصورة مختلفة في المباريات الكبيرة، وسبق أن أثبت الفريق قدرته على التعامل مع المواجهات القوية، لذلك لا أرى أن مستواه الحالي يعني بالضرورة أنه سيدخل المباراة بحظوظ أقل، المهم أن يستعيد اللاعبون شخصيتهم داخل الملعب ويلعبوا بتركيز وانضباط طوال المباراة.

03 ما الخوف بالتحديد على لاعبي الأهلي؟

فقدان التركيز في بعض فترات المباراة، خصوصًا عند خسارة الكرة والتحول من الهجوم إلى الدفاع، أمام فريق مثل صن داونز، الخطأ قد يكلفك كثيرًا، كذلك يجب ألا يدخل اللاعبون المباراة وهم يفكرون في ضرورة حسمها مبكرًا، لأن الاستعجال قد يفتح المساحات للمنافس، المطلوب الصبر والهدوء وعدم منح الخصم هدايا بأخطاء فردية يمكن تجنبها.

04 هل ضغط مباريات الدوري مع أبطال آسيا يهدد اللاعبين أمام صن داونز؟

بالتأكيد مؤثر خصوصًا من الناحية البدنية، والأهلي خاض عددًا من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن في الوقت نفسه هذه طبيعة الفرق الكبيرة التي تنافس على أكثر من بطولة، هنا يأتي دور الجهاز الفني في الاستشفاء واختيار العناصر الأكثر جاهزية، ودور اللاعب المحترف في المحافظة على نفسه، وفي مباراة بهذا الحجم أعتقد أن الجانب الذهني والحماس قد يساعدان اللاعبين على تجاوز جزء كبير من الإرهاق.

05 لعب المباراة الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب أفريقيا هل يؤثر على أداء الفريق؟

أعتقد أن التأثير الأكبر ليس في الحرارة بقدر ما هو في اختلاف توقيت اللعب والظروف التي اعتاد عليها اللاعبون، لأن أغلب مبارياتنا تلعب مساءً، يحتاج اللاعب إلى التأقلم سريعًا من ناحية النوم والتغذية والاستعداد البدني، لكن هذه الأمور أصبحت جزءًا من كرة القدم الاحترافية، والجهاز الفني والطبي بالتأكيد سيضعان البرنامج المناسب حتى يدخل اللاعبون المباراة بأفضل جاهزية ممكنة.

06 هل دفاع الأهلي قادر على إيقاف هجوم صن داونز؟

قادر، ولكن المسألة ليست مسؤولية خط الدفاع وحده، إذا ترك الأهلي المساحات ووصل لاعبو صن داونز بسهولة إلى الثلث الأخير، سيضع الدفاع تحت ضغط كبير.

الدفاع يبدأ من المهاجم ومن وسط الملعب، والمطلوب أن تكون خطوط الأهلي متقاربة وأن يكون هناك ضغط منظم على حامل الكرة. صن داونز فريق يجيد الاستحواذ والتحرك والتمرير، ولذلك لا بد من إغلاق المساحات وعدم السماح له باللعب بأريحية، خصوصًا أمام منطقة الجزاء.

07 ما النصيحة الأخيرة التي تقدمها للاعبين بعد إطلاق صافرة بداية المباراة؟

أن يدخلوا المباراة وهم يدركون أنهم لا يمثلون الأهلي فقط، بل يمثلون الكرة السعودية والآسيوية في هذه البطولة، لا تفكروا في النتيجة من الدقيقة الأولى، العبوا كل دقيقة بتركيزها، ولا تمنحوا المنافس أكبر من حجمه وفي الوقت نفسه احترموه، الشخصية والثقة والهدوء مهمة جدًا في مثل هذه المباريات، وإذا لعب الأهلي بشخصيته الحقيقية فأنا أثق بأنه قادر على العودة من جنوب إفريقيا بالتأهل.

08 بعيدًا عن الأمنيات.. ماذا تتوقع لنتيجة المباراة؟

أتوقع مباراة متقاربة وصعبة، ولا أتوقع أن يكون الفارق كبيرًا بين الفريقين، صن داونز يلعب على أرضه ويمتلك فريقًا قويًا، لكن الأهلي يمتلك الجودة والخبرة والعناصر القادرة على حسم المباراة في أي لحظة، وإذا حافظ على توازنه وتركيزه، أتوقع أن يحسمها 2ـ1 بإذن الله.