بايرن يسحق يونيون بسباعية.. وأوليسيه يسجل «الهاتريك» الأول

سحق فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم ضيفه يونيون برلين بسباعيةٍ نظيفةٍ، الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة للدوري الألماني.

وتصدَّر بايرن، حامل اللقب، بهذه النتيجة جدول ترتيب الدوري بعشر نقاطٍ بفارق نقطةٍ عن فرايبورج وبوروسيا دورتموند اللذين يلعبان، السبت، ضد آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت.

وبدأ الدولي الألماني جمال موسيالا مهرجان الأهداف بعد 18 دقيقةً من البداية عقب تمريرةٍ من الكندي ألفونسو ديفيز، فيما وقَّع الدولي الإنجليزي هاري كين على الثاني من ركلة جزاء «39»، ليصبح أسرع لاعبٍ يسجل 100 هدفٍ بالدوري في مباراته الـ 98، ويحطم رقم ديتر مولر، مهاجم كولن، بـ 129 مباراةً، المسجل عام 1977.

وقبل نهاية الشوط الأول، بدأ الجناح الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه ثلاثيته منهيًا تمريرةً من موسيالا «43».

وفي الحصة الثانية، هيَّأ اللاعب نفسه كرة الهدف الرابع لكين «54»، ثم أضاف البديل المغربي إسماعيل صيباري هدفًا «70» قبل أن يحرز أوليسيه هدفين خاطفين في الدقيقتين 73 و76، ويُوقِّع على أول «هاتريك» له خلال مشواره مع كريستال بالاس الإنجليزي وفريقه الحالي. ونال اللاعب العلامة الكاملة «10» على موقع «سوفا سكور».