في غياب عبد الحميد.. موناكو يعمّق متاعب لانس

حافظ فريق موناكو الأول لكرة القدم على انطلاقته الناجحة في الدوري الفرنسي، وألحق الخسارة الثالثة بضيفه لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، 2ـ1، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة.

وافتتح باريس برونر التسجيل لموناكو في الدقيقة 32، ثم أدى الضغط الذي مارسه على منافسه إلى هدفٍ عكسي من جوناثان جراديت، مدافع لانس، قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

وبذلك، ابتعد الفريق المضيف بفارق ثلاث نقاطٍ في صدارة الترتيب، محققًا أربعة انتصاراتٍ، وتعادلًا واحدًا في أول خمس مبارياتٍ له الموسم الجاري.

وسجل برونر «20 عامًا» ستة أهدافٍ الموسم الجاري، ليملأ الفراغ الذي خلَّفه غياب اللاعب الدولي الأمريكي فولارين بالوجون، الذي كان من المتوقَّع أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنَّ صفقة انتقاله المقترحة لم تتم.

وكان بالوجون شارك بديلًا في وقتٍ متأخرٍ مع موناكو في أول ظهورٍ له منذ مشاركته المثيرة للجدل مع المنتخب الأمريكي ضد بلجيكا ضمن دور الـ 16 من كأس العالم، أوائل يوليو الماضي.

وجاء استقبال الهدف في الدقائق الأخيرة بمنزلة ضربةٍ قاسيةٍ لفريق لانس، الذي كان يأمل أن تُشكِّل مباراة الجمعة نقطة تحوُّلٍ في حظوظه بعد أسبوعٍ مضطربٍ للنادي الذي أقال مدربه دينو توبمولر، الثلاثاء الماضي.

وأدرك المدافع ماتيو أودول التعادل للضيوف بعد 12 دقيقةً من بداية الشوط الثاني، وحظي الفريق بفرصٍ أخرى للتسجيل، لكنَّه بقي في المركز العاشر برصيد أربع نقاطٍ.

وكان توبمولر تولى المسؤولية لمدة ست مبارياتٍ فقط حيث انضمَّ إلى الفريق في بداية الموسم، ليحلَّ محل بيير ساج، الذي انتقل إلى كريستال بالاس بعد أن احتل لانس المركز الثاني الموسم الماضي.

وللمباراة الرابعة في الدوري، لم يشارك الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، مع لانس، إذ يتعافى من إصابةٍ في العضلة الخلفية، أبعدته منذ الجولة الأولى التي شارك فيها، وسجل هدفه الأول الموسم الجاري في شباك أوكسير «5ـ2».