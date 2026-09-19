قائمة السنغال.. الإصابة تبعد ماني

كشف الفرنسي باتريك فييرا، مدرب المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، قائمته خلال فترة التوقف الدولي، وضمَّت خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال وقائد «أسود التيرانجا»، وموري دياو، حارس مرمى الشباب، ومالانج سار، مدافع نيوم، وإدريسا جانا جايي، لاعب وسط الدرعية.

في المقابل، يغيب ساديو ماني، جناح النصر، بسبب إصابةٍ عضليةٍ، إلى جانب إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، عقب اعتزاله اللعب الدولي.

وخلال مؤتمرٍ صحافي، أكد فييرا، الذي اختار قائمة السنغال للمرة الأولى بعد التعاقد معه، غياب ماني بسبب مشكلةٍ بدنيةٍ بسيطةٍ، مع التشديد على حضوره في المعسكر المقبل.

وقال: «يعاني ماني من مشكلةٍ بدنيةٍ بسيطةٍ، وهذا سبب غيابه عن القائمة، لكنَّه سيكون حاضرًا في المعسكر المقبل».

وأضاف المدرب الفرنسي: «تحدَّثت معه هاتفيًّا، وهو لم يعلن اعتزاله اللعب الدولي». ردًّا على تقاريرَ إعلاميةٍ، ربطت ماني بإنهاء مسيرته مع المنتخب عقب كأس العالم.

وضمَّت القائمة 29 لاعبًا استعدادًا لمواجهة موزمبيق، 25 سبتمبر الجاري، ثم إثيوبيا، 29 من الشهر نفسه ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية، قبل ملاقاة جزر القمر تجريبيًّا في مدينة مارسيليا الفرنسية، 4 أكتوبر المقبل.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: ييفان ضيوف «نيس»، موري دياو «الشباب»، ديمبا ثيام «مونزا» ومامور ندياي «سانت إيتيان».

الدفاع: خاليدو كوليبالي «الهلال»، نوبل ميندي «هال سيتي»، مالانج سار «نيوم»، الحاج مالك ضيوف «برينتفورد»، موسى نياكاتي «ليون»، مامادو سار «ريال سوسيداد»، ساديبو ساني «موناكو»، أرونا سانجانتي «إشبيلية» ولامين سي «أوكسير».

الوسط: إدريسا جانا جايي «الدرعية»، بابي الحسن جايي «فياريال»، لامين كامارا «موناكو»، رسول نداي «لوهافر»، بارا سابوكو ندياي «بايرن ميونيخ» وبابي ماتار سار «يوفنتوس».

الهجوم: إبراهيم مباي «أستون فيلا»، إيليمان ندياي «مانشستر سيتي»، إسماعيلا سار «كريستال بالاس»، عبد الله ديبو سيما «لانس»، أساني دياو «كومو»، نيكولاس جاكسون «أستون فيلا»، بولاي ديا «رين»، عيسى سوماري «رين»، مامادو دياخون «بروج» وبابي موسى فال «ميتز».