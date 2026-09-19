الأول منذ 88 عاما.. برينتفورد يفاجئ تشيلسي بثلاثية

تغلَّب فريق برينتفورد الأول لكرة القدم 3ـ0 على ضيفه تشيلسي، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتغيب الانتصارات عن المدرب الإسباني تشابي ألونسو للمباراة الثالثة تواليًا.

ويُعدُّ هذا أول فوزٍ يحققه برينتفورد على ملعبه أمام تشيلسي منذ عام 1938. واحتفل المدرب كيث إدواردز ولاعبوه بالإنجاز بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، بينما كان مشجعو الفريق يرقصون في المدرَّجات.

وتقدَّم برينتفورد في الدقيقة 61 عبر الجناح الإنجليزي جايدون أنتوني برأسيةٍ من مسافةٍ قريبةٍ مستغلًّا تمريرةً بالرأس، لعبها يانيك شوستر، لتهتز شباك تشيلسي للمباراة الـ 21 على التوالي في الدوري.

وضاعف المهاجم البرازيلي إيجور تياجو تقدُّم فريقه عندما تصدَّى الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لتسديدة كيفن شاده، لكنَّ الكرة سقطت أمامه، فلم يتردَّد في وضعها في الشباك «83». واختتم البديل البرتغالي فابيو كارفاليو الثلاثية من تمريرةٍ عرضيةٍ، لعبها شاده «90+4».

وبهذا الفوز تقدَّم برينتفورد، الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري، إلى المركز الثالث في الترتيب بتسع نقاطٍ، بينما بقي «البلوز» في المركز السابع مؤقتًا بسبع نقاطٍ.

وكاد تشيلسي أن يسجل في وقتٍ مبكِّرٍ عبر البرتغالي بيدرو نيتو الذي أطلق تسديدةً متقنةً، لكنَّ الحارس كويمين كيلير تصدَّى لها.

واقترب كول بالمر من زيارة الشباك في مناسبتين، لكنَّ دفاع برينتفورد قلَّلوا من خطورته.

وافتقد تشيلسي في اللقاء جهود المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بسبب الإصابة. وأجرى ألونسو خمسة تغييراتٍ مع غياب القائد ريس جيمس بسبب الإصابة أيضًا.

وخاض داني ويلبيك مباراته الأولى أساسيًّا في الدوري مع تشيلسي، بينما لعب زميله المخضرم جوردان هندرسون مباراته الأولى مع الفريق ضد النادي الذي مثَّله الموسم الماضي.

وظل مويسيس كايسيدو غائبًا بسبب الإصابة، إذ شارك بضع دقائق فقط الموسم الجاري، ما زاد من هشاشة دفاع تشيلسي.