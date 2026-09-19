ماذا تعرف عن شارير حكم الأهلي وصن داونز؟

في 6 يونيو من العام 1988 ولد ساندرو شارير، الحكم السويسري الدولي في بلدة شوبلباخ، ضمن كانتون شفيتس وسط سويسرا.

مارس كرة القدم هواية في نادي إف سي بوتيكون، وكان يتميز بشخصية متمردة على أرض الملعب يصعب عليه تقبل قرارات الحكام ويحتج كثيرًا معتقدًا أنه قادر على مساعدتهم، فاقترح عليه والده أن يجرب التحكيم بنفسه ليثبت أنه يستطيع أداءه بشكل أفضل، فبدأ التحكيم في سن 15 عامًا تقريبًا وأدار أول مباراة له في دوري السيدات الدرجة الثالثة، على الرغم من أنه شعر بالإرهاق الشديد في البداية، لكنه أحب التجربة فورًا وطور شغفًا بها، واستمر يلعب ويحكم في آن واحد لفترة مع فرق الناشئين.

بعد حصوله على شهادة الثانوية درس الرياضة والجغرافيا في جامعة بازل، وعمل في البداية مدرسًا بديلًا في عدة مدارس ثانوية ومدربًا للتزلج في الشتاء، وأكمل تدريبه الرسمي حكمًا في 2005، وارتفع سريعًا في الرتب حتى أدار مباريات في دوري التحدي السويسري عام 2011 وهو في سن 23 عامًا، ثم ظهر للمرة الأولى في الدوري السويسري الممتاز، 1 ديسمبر 2013، خلال مباراة لوزان سبورت ضد ثون.

انضم إلى قائمة حكام الفيفا عام 2015، وأدار أول مباراة دولية في تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، ثم أول مباراة أوروبية على مستوى الكبار في تصفيات الدوري الأوروبي بين إلفسبورج ولاهتي، وأول مباراة دولية للكبار في مايو 2017 في تجريبية إيطاليا ضد سان مارينو، وأدار نهائي كأس سويسرا 2019ـ2020 بين بازل ويونج بويز، وظهر في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في أكتوبر 2020، وأدار نهائي كأس السوبر الأوروبية 2024 بين ريال مدريد وأتالانتا، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، وشارك في بطولة أوروبا 2024، واختير ضمن حكام كأس العالم 2026، كما يتولى منذ 2016 إدارة أكاديمية الحكام التابعة للاتحاد السويسري لكرة القدم.

يعمل سشارير موظفًا بدوام كامل لدى الاتحاد السويسري بعد أن كان يعمل بدوام جزئي، ويقيم في زيورخ.

اليوم، في بريتوريا يقود شارير مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي ضمن كأس القارات للأندية للفيفا على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».