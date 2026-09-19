ألونسو وتشيلسي.. التقاط أنفاس ومعالجة فورية

يشعر الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بالارتياح لأن فترة التوقف الدولية تمنحه ثلاثة أسابيع لالتقاط الأنفاس ومعالجة مشكلات فريقه، الذي تلقى 12 هدفًا في ​أول خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته الثقيلة 3ـ0 أمام برنتفورد.

وبدأ ألونسو الموسم بصورة واعدة، بعدما حقق تشيلسي انتصارين على فولهام، وبرايتون آند هوف ألبيون، ما أثار التوقعات بإمكانية تحول الفريق إلى منافس على اللقب تحت قيادته، منذ وصوله إلى «ستامفورد بريدج» يوليو الماضي.

غير أن تلك الانتصارات المبكرة حملت مؤشرات مقلقة، إذ استقبل الفريق خمسة أهداف ‌خلال أول مباراتين، ثم جاءت الخسارة 2ـ1 أمام مضيفه أرسنال، والتعادل ‌2ـ2 ⁠على ​أرضه مع ⁠هال سيتي، الأسبوع الماضي، قبل السقوط القاسي أمام برنتفورد، لتضع نهاية سريعة لفترة التفاؤل التي رافقت بداية عهد المدرب الإسباني.

وأكد ألونسو أن فريقه أظهر عجزًا في الحفاظ على التركيز والانضباط طوال المباريات، مشيرًا إلى حاجة اللاعبين إلى المزيد من الثبات الذهني، والروح القتالية، مضيفًا: «الأمر يتعلق بالأداء على مدار 95 دقيقة، لم نتمكن من الحفاظ على المستوى ⁠ذاته، طوال المباريات القليلة التي خضناها منذ بداية الموسم، ‌وهذا جانب يتعين علينا تحسينه، ندرك ‌أن الأمر يحتاج إلى وقت، وأننا ​ما زلنا في بداية الموسم بعد ‌خمس مباريات فقط، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث المنافسة شديدة للغاية، ‌تكون كل مباراة في غاية الصعوبة».

ويأمل ألونسو أن يتلقى أخبارًا إيجابية تخص موزيس كايسيدو، لاعب الفريق، من الجهاز الطبي قبل مواجهة بورنموث على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاشر من أكتوبر المقبل، إذ لم يشارك لاعب الوسط، الذي يشكل ‌عادة خط الحماية الأول أمام الدفاع، سوى 14 دقيقة الموسم الجاري، فيما لم يظهر الإيطالي ماركو ⁠باليسترا، مدافع «البلوز» في ⁠أيّ مباراة منذ انتقاله إلى لندن خلال الصيف، كما بدا تأثير غياب البرازيلي جواو بيدرو واضحًا خلال الخسارة، الجمعة.