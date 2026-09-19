دوري سيدات ألمانيا يستقل إداريا

قرر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم بالإجماع، منح حقوق إدارة وتنظيم دوري الدرجة ​الأولى الألماني للسيدات إلى هيئة مستقلة تُديرها الأندية لمدة سبعة أعوام، بدءًا من الموسم المقبل.

وأصدر الاتحاد الألماني للعبة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يعتمد النموذج الجديد بصورة عامة على الهيكل المعمول به في كرة القدم للرجال فيما يتعلق بالعلاقة بين الاتحاد الألماني لكرة القدم ⁠ورابطة الدوري، إلا أن دوري الدرجة ‌الثانية للسيدات سيظل، ‌خلافًا للوضع القائم في كرة القدم ​للرجال، تحت مظلة ‌الاتحاد الألماني».

وقالت هايكه أولريش، نائبة رئيس الاتحاد الألماني: «يأتي هذا ⁠الفصل ⁠استجابة لرغبة الأندية ورابطة الدوري الألماني للسيدات، واستجابت الجمعية العمومية لهذه الرغبة، وهو ما أرحب فيه بشدة».

ووافقت الأندية 14 المشاركة في الدوري الألماني للسيدات، ديسمبر من العام الماضي، على فصل إدارة ‌المسابقة عن الاتحاد الألماني للعبة، عبر ​تأسيس «رابطة ‌الدوري ⁠الألماني للسيدات» ​التي ستتولى ⁠الإشراف على البطولة بدءًا من يوليو 2027.

وتأتي هذه الخطوة ‌على غرار ما فعله الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، الذي انتقل إلى إدارة مستقلة بدءًا من عام 2024، بهدف تعزيز الاستقلالية التجارية، وتسريع وتيرة ‌التطور الاحترافي للمسابقة.

وبموجب الاتفاق، ستحصل رابطة الدوري الألماني للسيدات على 1.4 مليون يورو، سنويًا من الاتحاد الألماني للعبة، مع زيادة قدرها 200 ألف يورو في الأعوام التي تُنظم فيها بطولة أوروبا للسيدات، أو كأس ​العالم للسيدات، إضافة إلى حصول ​الرابطة على نصف الأرباح الناتجة عن مشاركات المنتخب الألماني للسيدات في البطولات الكُبرى.