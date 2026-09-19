الأحد.. أصيلة يحتضن الأحمر البحريني

يصل المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، الأحد، إلى جدة من أجل خوض منافسات كأس الخليج «خليجي 27» من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الأحمر البحريني، الذي يقوده الكرواتي دراجان تالاييتش، سيستقر في فندق «أصيلة» ذي الخمسة نجوم التابع لسلسلة لاكشري كولكشن من ماريوت.

وتضم القائمة إبراهيم لطف الله ومحمد الغرابلي وعمر سالم في حراسة المرمى، وفي الدفاع حمد شمسان وفنسنت إيمانويل وأمين بنعدي وأحمد ربيعة ووليد الحيام وسيد مهدي باقر وعبد الله الخلاصي.

وفي خط الوسط حسن الكراني وسيد ضياء سعيد وعباس العصفور وعلي مدن وعمر صابر ومهدي حميدان وإبراهيم الختال وعلي الدوسري وكميل الأسود ومحمد عبد القيوم وجاسم الشيخ ومحمد مرهون، فيما يضم خط الهجوم هاشم سيد عيسى ومحمد الرميحي ومهدي عبد الجبار وحسين عبد الكريم.

ويلعب البحرين، بطل نسختي 2019 و2024، في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن.

ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة المنتخب القطري، بطل آسيا في آخر نسختين، 24 سبتمبر، قبل لقاء نظيره الإماراتي في الجولة الثانية «27» ومن ثم اليمني في 30 من الشهر ذاته.