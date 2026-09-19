إطلالة الوفد السعودي

طّل أعضاء الوفد السعودي الرياضي، المشارك في منافسات الأسياد 2026، السبت، بالبشّت البني التقليدي للرجال، وباللون ذاته للسيدات، خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 في اليابان، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والاتحاد العربي لكرة القدم، واتحاد اللجان الأولمبية العربية، وحمل العلم السعودي لحظة الدخول خليفة العميري، ويارا العمري (المركز الإعلامي ـ فريق السعودية)