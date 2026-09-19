الأهلي يعتمد 7 أجانب أمام صن داونز

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراته ضد مضيفه مامليودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، ضمن بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»، بالعناصر ذاتها، التي بدأت مواجهة أوكلاند سيتي اف سي النيوزيلندي، باستثناء تغييرين طالا خطي الدفاع والهجوم.

وتضمن التغيير مشاركة سعيد باعطية، الظهير الأيمن، وفراس البريكان، بدلًا من محمد عبد الرحمن والبرازيلي ويندرسون جالينو، اللذين كانا أساسين في مواجهة أوكلاند النيوزيلندي، التي كسبها الفريق الجداوي 1ـ0 في افتتاح مشواره بالبطولة القارية.

وتألفت التشكيلة الأساسية، التي اعتمدها الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، من سبعة لاعبين أجانب، وهم: السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والبرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال والفرنسي فالنتين اتانجانا والأرميني إدوارد سبيرتسيان والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والإنجليزي إيفان توني، إضافة إلى زكريا هوساوي وسعيد باعطية وزياد الجهني وفراس البريكان.

أما دكة البدلاء، فضمت 14 لاعبًا، منهم أربعة أجانب، وهم: الفرنسي إبراهيما ديابي والأوكراني أرتيم بوندارينكو والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس ومواطنه جالينو.

ويتأهل الفائز من موقعة الأهلي وصن داونز للقاء بطل كوبا ليبرتادوريس، على أن يواجه المتأهل في نهاية المطاف الفرنسي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية.