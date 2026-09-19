350 متطوعا في تنظيم «خليجي 27»

يشارك 350 متطوعًا ومتطوعة في تنظيم بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27»، في جدة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر وفق بيان من البطولة السبت.

ويعمل المتطوعون في عدد من المجالات، تشمل خدمات الجماهير وإدارة الحشود والإعلام والمراسم والنقل والعمليات، إلى جانب مهمات مساندة في الملاعب ومواقع البطولة.

وخضع المتطوعون لبرامج تدريبية وتأهيلية قبل انطلاق البطولة، تضمنت التعريف بمهماتهم ومسؤولياتهم وآليات العمل في مختلف المواقع، بما يسهم في توحيد إجراءات العمل ورفع مستوى الجاهزية خلال أيام المنافسات.

ويتوزع المتطوعون على نقاط استقبال الجماهير ومداخل الملاعب والمناطق التشغيلية، لمساندة فرق التنظيم وتقديم الخدمات للمشجعين والمنتخبات والإعلاميين وضيوف البطولة.

وتأتي مشاركتهم ضمن جهود اللجنة المحلية المنظمة للاستفادة من الطاقات السعودية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم التنظيمية والتشغيلية من خلال العمل المباشر في أحد الأحداث الرياضية التي تستضيفها السعودية.