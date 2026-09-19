الزمالك يبيع عقد بيزيرا
أعلن نادي الزمالك المصري، السبت، بيع عقد البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى شباب الأهلي الإماراتي، بعد التوصل إلى اتفاق يلبي الشروط التي وضعها النادي خلال المفاوضات الصيفية.
وأوضح الزمالك، عبر مركزه الإعلامي، أن الصفقة أنجزت عُقب استيفاء المطالب التي حددها النادي للموافقة على رحيل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.
وكان الزمالك قد سمح لبيزيرا بالسفر إلى الإمارات لإجراء الفحوص الطبية تمهيدًا لإتمام انتقاله، بعدما عاد إلى القاهرة الأسبوع الماضي، إثر تمسك النادي بعودته قبل الدخول في أيّ مفاوضات بشأن مستقبله، في ظل رغبة اللاعب بالانضمام إلى شباب الأهلي.
وأسهم بيزيرا، الذي انضم إلى الزمالك في أغسطس 2025، في تعاقد لأربعة مواسم، بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري، بينما خسر معه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري.