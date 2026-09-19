الزمالك يبيع عقد بيزيرا

أعلن نادي الزمالك ​المصري، السبت، بيع عقد البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى شباب الأهلي الإماراتي، بعد التوصل إلى اتفاق يلبي الشروط التي ‌وضعها النادي ‌خلال المفاوضات الصيفية.

وأوضح ​الزمالك، ‌عبر ⁠مركزه ​الإعلامي، أن ⁠الصفقة أنجزت عُقب استيفاء المطالب التي حددها النادي للموافقة على رحيل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

وكان الزمالك ⁠قد سمح لبيزيرا بالسفر ‌إلى ‌الإمارات لإجراء الفحوص الطبية ​تمهيدًا ‌لإتمام انتقاله، بعدما عاد ‌إلى القاهرة الأسبوع الماضي، إثر تمسك النادي بعودته قبل الدخول في أيّ مفاوضات بشأن ‌مستقبله، في ظل رغبة اللاعب بالانضمام ⁠إلى ⁠شباب الأهلي.

وأسهم بيزيرا، الذي انضم إلى الزمالك في أغسطس 2025، في تعاقد لأربعة مواسم، بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري، بينما خسر معه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بركلات ​الترجيح ​أمام اتحاد العاصمة الجزائري.