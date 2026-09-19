جائزة النمسا.. مارتن يتفوق على ماركيز وينطلق أولا

أشعل الإسباني خورخي ‌مارتن، متسابق فريق أبريليا، الصراع على لقب بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما انتزع مركز أول المنطلقين في جائزة النمسا الكُبرى، السبت، متفوقًا ​على مواطنه مارك ماركيز، سائق دوكاتي، غريمه، وحامل اللقب.

وقال مارتن بعد السباق: «كنت خلف ​مارك ‌في ⁠البداية، وعلى الرغم ​من أني كنت ⁠سريعًا، لم أتمكن من القيادة بالطريقة التي أردتها أو الكبح بالقوة التي أفضلها، لذلك قررت أن أقود بمفردي وأتفادى مخاطر الأعلام الصفراء، ضغطت بقوة كبيرة، وكان كل شيء تحت السيطرة، لكني كنت بالتأكيد عند أقصى الحدود، لذا أشعر بسعادة كبيرة».

وأضاف السائق الإسباني: «يبدو أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا مقارنة بسباق الجمعة، ⁠كنت سريعًا هذا الصباح، ثم كررت ذلك في ‌التجارب التأهيلية، ولذلك أشعر بأني جاهز ‌للسباق الرئيس، الأحد، كما يبدو أن مارك ​وبيدرو في حالة ممتازة ‌أيضًا، لذا أتوقع سباقًا شديد التنافس».

وسجل الإسباني، صاحب الـ 28 عامًا، بطل العالم 2024، زمنًا قدره دقيقة واحدة و27.917 ثانية، على حلبة رد بول رينج في سبيلبرج، ليحصد مركز أول المنطلقين للمرة الثالثة الموسم الجاري، متقدمًا على ماركيز بفارق 0.015 ثانية فقط.

وينطلق إلى جانب مارتن من الصف الأمامي، الأحد، في السباق الرئيس، كل ‌من ماركيز، وبيدرو ‌أكوستا، متسابق فريق كيه.تي.إم.

وانتزع ماركيز صدارة ‌الترتيب العام لبطولة العالم للمرة الأولى الموسم الجاري بفوزه في جائزة سان مارينو الكبرى، التي شهدت أحداثًا حافلة، الأسبوع الماضي.

وبهذا الانتصار، عادل ماركيز، البالغ من العمر 33 عامًا، رصيد مارتن البالغ 274 ‌نقطة، وتصدر الترتيب العام، مستفيدًا من تحقيقه عدد انتصارات أكبر في السباقات خلال ⁠الموسم.

وتأهل ماركو ​بتسيكي، متسابق أبريليا وصاحب المركز الثالث في الترتيب العام، رابعًا، بينما أكمل آي أوجورا، متسابق تراكهاوس، المراكز الخمسة الأولى.