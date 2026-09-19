دونيس يراقب القياسات قبل الكويت

راقب اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ظهر الأحد، نتائج القياسات والمؤشرات البدنية خلال اجتماع مع معاونيه بفندق شنجريلا في جدة، قبل أربعة أيام من مواجهة الكويت في افتتاح «خليجي 27»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن دونيس، برفقة مساعديه، رصد الاحتياجات الفردية لكل لاعب، ما يسهل إعداد برامج لياقة واستشفاء مخصصة تناسب حالة عناصره.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني في «الصقور الخضر» أكد على أهمية متابعة الأحمال التدريبية ومعدلات الاستشفاء يوميًا، مع تحديث البرامج البدنية بناءً على نتائج الاختبارات والبيانات المسجلة من الجهاز البدني والطبي، لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل البطولة الخليجية.

ويستعد المنتخب السعودي حاليًا بالتدريبات اليومية في جدة لافتتاح البطولة، الأربعاء، أمام الكويت، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام عمان، ويختتم دور المجموعات بمواجهة العراق في 29 من الشهر الجاري.