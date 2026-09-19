أوروبي ولاتينيان يقودون صن داونز أمام الأهلي

يبدأ فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم مواجهة الأهلي، السبت، في بطولة كأس القارات للأندية بتشكيلة أساسية تضم ثلاثة لاعبين أجانب أحدهم البرتغالي نونو سانتوس، والثاني التشيلي مارسيلو اليندي، والكولومبي بريان ليون.

وعلى عكس أليندي وليون، اللذين يعدان من الأعمدة الأساسية للفريق الجنوب إفريقي، بطل دوري أبطال إفريقيا، تراوحت مشاركة سانتوس خلال المباريات الماضية، إذ لم يظهر أساسيًا سوى مرة واحدة في الموسم الجاري، حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وإضافة إلى البرتغالي سانتوس والتشيلي اليندي، ضمت التشكيلة الأساسية التي اعتمدها ميجيل كاردوسو، كلًا من رونوين ويليامز، حارس المرمى، وأوبري موديبا وخولوماني نداماني وثابانج ماتولودي وجرانت كيكانا وثابيلو مورينا وتيبوهو موكوينا وتاشريك ماثيوز.

ويحصل الفائز من لقاء الأهلي وصن داونز، الذي يحتضنه ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، على لقب بطل القارات الثلاث، كما يتأهل أيضًا لملاقاة بطل كوبا ليبرتادوريس، على أن يواجه الفائز منهما الفرنسي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية.