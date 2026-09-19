مارتن ينطلق أولا

انتزع الإسباني خورخي ‌مارتن، سائق فريق أبريليا، السبت، مركز أول المنطلقين في جائزة النمسا الكُبرى، بعد تفوقه في التجارب التأهيلية على مواطنه مارك ماركيز، سائق دوكاتي، وحامل اللقب (الفرنسية)