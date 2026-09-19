الكويت.. سوزا يناقش الخسارة وفلاح جاهز

ناقش البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم، أخطاء فنية وقع بها لاعبوه خلال الخسارة أمام اليمن 1ـ2 تجريبيًا، الجمعة، قبل انطلاق منافسات «خليجي 27» في جدة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن دونيجا شرح العديد من الملاحظات للاعبين، وطالب بتصيحها قبل انطلاق البطولة الخليجية.

وبين المصدر أن محسن فلاح، لاعب الأزرق، أصبح جاهزًا بعد تعافيه من ألم الكتف، اشتكى منه الأسبوع الماضي، خلال مشاركته مع فريقه الكويت ضد الوحدة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وينتظر أن يجري لاعبو الأزرق تدريباتهم، السبت، على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، قبل المواجهة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي في 23 سبتمبر الجاري.

أوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب الأخضر وعُمان والعراق.

ويحمل «الأزرق» الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد عشرة تتويجات، بينها أربعة متتالية بين 1970 و1976، لكنه ابتعد عن منصة التتويج منذ لقبه الأخير في اليمن، قبل 16 عامًا في «خليجي 20».

كما يعد جاسم يعقوب، هدافه المعتزل، صاحب الرقم القياسي لهدافي البطولة برصيد 18 هدفًا.