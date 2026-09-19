باكنجهام يمنح الخلود إجازة 8 أيام

منح الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازة ثمانية أيام بدءًا من الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الجهاز الفني في الخلود حدد يوم 28 سبتمبر الجاري موعدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويجري الفريق تدريبه الأخير، السبت، قبل الإجازة على ملعب أكاديمية مهد في الرياض.

وبيّن المصدر أن الإنجليزي باكنجهام وإدارة النادي فضلا عدم تنظيم معسكر أثناء فترة التوقف المتزامنة مع كأس الخليج في جدة، المقرر انطلاقها 23 سبتمبر الجاري.

ويحتل الخلود المركز السابع في سلم الترتيب بدوري روشن السعودي من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وخسارة وحيدة في الجولة السابعة الأخيرة أمام الرياض 0ـ2، الأحد الماضي.

ويستضيف الخلود في الجولة الثامنة، 9 أكتوبر المقبل، نظيره القادسية على ملعب نادي الحزم.