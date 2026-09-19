الثانية تواليا.. الأهلي يخسر لقب «القارات الثلاث»

خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم فرصة الفوز بلقب بطل «القارات الثلاث» للمرة الثانية تواليًا بعد سقوطه أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 1ـ2 في المباراة التي جرت السبت على ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا ضمن بطولة كأس القارات للأندية.

وسجل البرتغالي نونو سانتوس هدفي الفريق الجنوبي إفريقي عند الدقيقتين 17 و80، بينما جاء الهدف الوحيد للأهلي بالنيران الصديقة، وسجله رونوين ويليامز، حارس المرمى صن داونز بالخطأ في شباكه 19.

وجدد الفريق الأهلاوي ذكريات النسخة الماضية للبطولة القارية حينما تكبد الخسارة أمام بيراميدز المصري 1ـ3.

في المقابل، أصبح صن دوانز ثالث فريق إفريقي يتوج بلقب بطل القارات الثلاث «إفريقيا، آسيا، والمحيط الهادئ» بعد كل من الأهلي المصري الذي حقق اللقب عام 2024 إثر فوزه على العين الإماراتي 3ـ0، وبيراميدز المصري عام 2025.

ويلتقي صن دوانز مع الفائز من مباراة تولوكا المكسيكي بطل «الكونكاكاف» ضد بطل كوبا ليبرتادوريس، على أن يواجه المتأهل منهما الفرنسي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية.