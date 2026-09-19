77 جائزة تستقبل جماهير «خليجي 27»

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، السبت، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة تخصيص 77 جائزة لجماهير بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، تشمل 75 جهاز آيفون وسيارتين من طراز «BYD» ضمن مبادرات البطولة لتعزيز تجربة المشجعين وتشجيع الحضور والتفاعل الجماهيري في المدرجات.

وتستضيف جدة منافسات «خليجي الديار العربية 27» تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

وبحسب بين الاتحاد سيتم توزيع الجوائز من خلال سحوبات إلكترونية عشوائية تُجرى عقب المباريات، بحيث تكون لحاملي التذاكر المؤهلين للدخول في السحوبات على أن يتم الإعلان عن أرقام التذاكر الفائزة عبر شاشات الملعب بعد صافرة النهاية.

وتدخل التذكرة في السحب تلقائيًا دون الحاجة إلى تسجيل إضافي، شريطة أن تكون التذكرة مشترَاة وصالحة للمباراة، وأن يكون حاملها حاضرًا في الملعب. وتتم عملية السحب إلكترونيًا عبر بوابات الدخول قبل بداية المباراة. ولا تشمل السحوبات التذاكر المجانية أو التكميلية أو الموزعة دون مقابل.

ويُشترط لاستلام الجائزة وجود الفائز داخل الملعب عند إعلان نتيجة السحب عقب نهاية المباراة، حيث يتوجه إلى الموقع المحدد للتحقق من بيانات التذكرة والهوية واستكمال إجراءات استلام الجائزة وفي حال عدم حضور الفائز أو عدم مطابقة الشروط، يحق للجهة المنظمة إجراء سحب بديل واختيار فائز آخر.

وبالنسبة إلى السيارتين من طراز BYD، سيتم استكمال إجراءات تسليم الجائزة ونقل الملكية والتسجيل وفق المتطلبات والأنظمة المعتمدة ذات الصلة.

وسيتم التعريف بالسحوبات والإعلان عن الفائزين عبر القنوات الإعلامية والرقمية الرسمية للبطولة، إلى جانب شاشات الملعب.