ريشة: جزائية الأهلي الملغاة.. قرار صحيح

أيد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، قرار الحكم السويسري ساندرو شارير بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق الأهلي الأول لكرة القدم خلال مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت، في بطولة كأس القارات للأندية.

وطالب لاعبو الفريق الأهلاوي بركلة جزاء في الدقيقة 31 من المباراة التي جرت على ملعب لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا بعد تعرض زميلهم الإنجليزي إيفان توني للعرقلة من قبل رونوين ويليامز، حارس مرمى الفريق الجنوبي إفريقي، لكن الحكم احتسب تسللًا على المهاجم الإنجليزي قبل المخالفة التي حدثت ضده.

وعلق ريشة على هذه الحالة قائلًا: «الدقيقة 31 شهدت مطالبة لاعبي الأهلي بركلة جزاء، وقرار صحيح من الحكم بعد العودة إلى VAR باحتساب تسلل لصالح صن داونز قبل حدوث المخالفة، لأن إيفان توني مهاجم الأهلي كان الأقرب لخط المرمى من آخر مدافع لحظة تمرير الكرة له».

كما صادق ريشة على صحة قرار الحكم بشأن تدخل البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، على حارس مرمى صن داونز، وأوضح: «التدخل ليس فيه لعب عنيف أو قوة مفرطة يستوجب طرد المدافع البرازيلي، وإنذاره بالبطاقة الصفراء قرار صحيح من الحكم السويسري».

وأضاف ريشة: «الحكم السويسري نجح في إدارة اللقاء، وتميز باللياقة البدنية والحزم في بعض القرارات، وجميع الإنذارات والقرارات الانضباطية كانت صحيحة»، مانحًا إياه 8.5 درجة على ما صفه بقيادته الجيدة للمباراة.