في مباراته الخامسة.. مرموش لا يفرح مع توتنام

غابت فرحة الانتصار عن المصري عمر مرموش، مهاجم فريق توتنام الأول لكرة القدم، في مباراته الخامسة تواليًا بعد خسارة فريقه أمام أستون فيلا 3ـ2، السبت ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ومنذ انتقاله إلى صفوف «السبيرز» على سبيل الاعارة قادمًا من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، شارك مرموش في خمس مباريات انتهت ثلاث منها بالخسارة، وسيطر التعادل في مباراتين دون أن يضع بصمته التهديفية.

وأكمل مرموش ثلاث من المباريات الخمس آخرها أمام أستون فيلا، فيما استبدل في الشوط الثاني خلال مواجهتين، مسجلًا مشاركة بإجمالي 431 دقيقة حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويستعد مرموش للانضمام إلى منتخب بلاده الذي يخوض مواجهتين أمام منتخبي أنجولا وجنوب السودان، في 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، إضافة إلى مباراة تجريبية ضد جنوب إفريقيا 4 أكتوبر المقبل.