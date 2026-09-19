بعد ضمه بشهرين.. القادسية يعير هارون إلى الاتفاق

وافقت إدارة نادي القادسية على إعارة المهاجم سلطان هارون إلى الاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وبموجب الإعارة، سيستمر اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، مع الاتفاق حتى الصيف المقبل قبل العودة مجدَّدًا إلى ناديه الأصلي.

وتأتي الصفقة بعد أقل من شهرين على انضمام اللاعب الصاعد إلى القادسية، قادمًا من الرياض.

وأعلن القادسية، 30 يوليو الماضي، ضم هارون من الرياض، إضافةً إلى زميله المدافع أحمد السياحي، بعقدٍ يمتدُّ حتى 2030.

ومباشرةً، قرَّر النادي إعارة المهاجم إلى جاره الشرقاوي قبل مشاركته في أي دقيقةٍ بقميص الفريق.

واكتفى هارون بالجلوس احتياطيًّا في ثلاث مبارياتٍ مع القادسية، اثنتان منها ضمن بطولة دوري روشن السعودي، إضافةً إلى لقاء دور الـ 32 من كأس الملك، دون النزول إلى أرض الملعب.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية من بوَّابة الرياض، وارتدى شعاره في 17 مباراةً ضمن دوري الموسم الماضي، وسجَّل هدفين قبل الرحيل إلى القادسية.