أسوأ بداية منذ 2009.. فيلا يزيد متاعب توتنام بثلاثية

ألحق فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم الخسارة الثالثة بمضيفه توتنام في الدوري الممتاز، بعد أن تغلب عليه السبت 3ـ2 لحساب الجولة الخامسة، ليزيد من الضغط على «السبيرز»، الذي بات يحتل أحد المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وتعد هذه هي أسوأ بداية لتوتنام في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خمس مباريات، حيث حصل على نقطتين وفارق أهداف بلغ سالب ستة، متجاوزًا بذلك بدايته في موسم 2008ـ2009 حيث جمع نقطتين أيضًا مع فارق ثلاثة أهداف بحسب «أوبتا».

ورغم أن توتنام زار الشباك للمرة الأولى إلا أن الفريق خسر الآن مباراته الـ 50 من أصل 141 في الدوري الممتاز على ملعبه، وهو عدد الخسائر نفسها التي تكبدها أرسنال في 382 مباراة بالمسابقة على ملعب الإمارات.

كما خسر الفريق 22 مباراة في الدوري على ملعبه منذ بداية موسم 2024ـ2025، أي أقل بمباراة واحدة فقط مما خسره في المواسم الأربعة السابقة مجتمعة.

افتتح فيلا، الذي سجل هو الآخر فوزه الأول الموسم الجاري، التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، بواسطة لاعب الوسط الدولي السويسري يوهان مانزامبي «20 عامًا»، المنضم حديثًا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني في أول مباراة له أساسيًا، مستغلًا خطأ دفاعيًا في منطقة الجزاء في ظل غياب الهولندي ميكي فان دي فين مؤقتًا عن الملاعب لتلقي العلاج من جرح تحت عينه.

وضاعف المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون تقدم فيلا في الدقيقة 67، وهو الهدف الخامس له في الفريق اللندني من بين 25 له بالمسابقة. كذلك هو الأول له بالمسابقة منذ أبريل 2025، بعد أن لعب الموسم الماضي معارًا من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وعمق الأرجنتيني إميليانو بوينديا لاعب الوسط، متاعب الفريق اللندني بالهدف الثالث قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة بتسديدة صاروخية في الزاوية العليا.



وقلص الدولي الإنجليزي كونور جالاجر النتيجة «86» ليقص شريط أهداف الفريق في الدوري، من التسديدة رقم 67 لهم الموسم الجاري وينهي سلسلة استمرت 492 دقيقة.

ثم أضاف المدافع الهولندي يان بول فان هيكي هدفًا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع فيلا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ 15، بينما تراجع تونتام إلى المركز الـ 19 بنقطتين، ليعيد إلى الذاكرة معاناته في الجولات الأخيرة الموسم الماضي حيث نجا من الهبوط بأعجوبة وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد.