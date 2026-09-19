الأسياد.. السباحة والكاراتيه والفنون القتالية تبدأ الأحد

تدشن منتخبات السباحة والكاراتيه والفنون القتالية المختلطة، الأحد، مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية 2026، التي تستضيفها اليابان في مدينتي طوكيو العاصمة، وناجويا.

ويدخل عماد زبن وزيد السراج، لاعبا فريق السعودية للسباحة، تصفيات 100م حرة، عند الـ 04:30 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، في حين يوجد زميلهما علي العيسى في تصفيات 100م فراشة عند الـ05:00 صباحًا، على أن تلعب السباقات النهائية بداية من الـ11:30 صباحًا.

وفي الفنون القتالية المختلطة، يمثل لاعبو فريق السعودية في المنافسات مالك باسهل 60 كجم عند الـ05:00 صباحًا أمام أوزباكستان، وسعود الملحم 65 كجم عند الـ09:30 صباحًا أمام الفلبين، وفاطمة العماري 60 كجم عند الـ12:00 ظهرًا أمام كمبوديا.

وفي الكاراتيه، تحضر دينا أحمد، لاعبة فريق السعودية، في منافسات وزن 68 كجم عند الـ 09:00 صباحًا أمام كازاخستان، وسعود البشير أمام تايلاند عند الـ07:00 صباحًا، على أن تلعب الأدوار النهائية بداية من الـ11:00 صباحًا.