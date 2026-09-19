صلاح يكرر مشهد أنفيلد أمام غلطة سراي

سجَّل المصري محمد صلاح، مهاجم فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، وصنع أمام غلطة سراي مجددًا، السبت، بعد نحو ستة أشهر من جمعه بين التسجيل والصناعة في مواجهة الخصم ذاته بقميص ليفربول الإنجليزي.

وفي لقاء الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز، قدَّم صلاح كلا النوعين من المساهمات التهديفية أمام غلطة سراي، وهذه المرة لمصلحة طرابزون.

وفي 18 مارس الماضي، سجَّل قائد منتخب مصر هدفًا وصنع آخر ليقود ليفربول إلى إسقاط العملاق التركي برباعية نظيفة على ملعب أنفيلد، معقل «الحمر»، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ومنح الفوز الفريق الإنجليزي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية «1ـ4» بعد مباراتي الذهاب والعودة.

وتواجه النجم العربي مع غلطة سراي 3 مرات بشعار ليفربول الذي انتقل منه إلى طرابزون سبور الصيف الماضي، مختتمًا مسيرة دامت 9 مواسم في قلعة أنفيلد.

ومع فريقه الجديد واجه سراي للمرة الأولى في الدوري التركي، والرابعة إجمالًا خلال مسيرته.