الأكبر منذ 37 عاما.. أرسنال يسقط في برايتون

أنهى فريق برايتون الأول لكرة القدم الانطلاقة المثالية لأرسنال، حامل اللقب، في بداية الموسم، وتغلَّب عليه 3ـ0، السبت، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أرسنال حقق سبعة انتصاراتٍ متتالية منذ بداية الموسم، بما في ذلك مبارياته الأربع الأولى في «البريميرليج»، لكنَّ الأمور انحرفت بشكلٍ مذهلٍ أمام برايتون، صاحب الهجوم القوي، الذي تقدَّم إلى المركز الثالث في ليلة احتفاله بالذكرى الـ 125 لتأسيسه.

وهذا الموسم الثالث تواليًا الذي ينجح فيه فريق «النوارس» بالفوز على حامل اللقب على ملعبه بعد أن فعلها أمام مانشستر سيتي موسم 2024ـ2025، وليفربول 2025ـ2026، حسبَ «أوبتا» للإحصاءات.

في المقابل، تُعدُّ هذه الخسارة الأكبر لأرسنال في موسمٍ كان يدافع فيه عن لقب الدوري منذ أكتوبر 1989 عندما سقط 0ـ3 أمام إيفرتون. كذلك، هي الأكبر للفريق اللندني في الدوري منذ مايو 2023 أمام برايتون، وبالنتيجة ذاتها على ملعب «الإمارات».

وبثلاثيته في فوزه الثالث تواليًا، عزَّز برايتون صدارته جدول أفضل الفرق تسجيلًا في الدوري الموسم الجاري بـ 16 هدفًا.

وافتتح الألماني باسكال جروس التسجيل لفريقه، الذي ارتدى لاعبوه قميصًا خاصًّا بذكرى التأسيس، بتسديدةٍ قويةٍ من خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 31.

وعزَّز اليوناني خارالامبوس كوستولاس النتيجة بإحراز الهدف الثاني بتسديدةٍ أيضًا من خارج منطقة الـ 18 في الدقيقة 45، واختتم الإسباني كيما أندريس الثلاثية بكرةٍ رأسيةٍ من ركلةٍ ركنيةٍ «57».

واعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بأن فريقه لم يكن في مستوى التطلعات، وقال في تصريحاتٍ لشبكة «بي بي سي سبورت» بعد نهاية المباراة: «أود أن أهنِّئ برايتون على ما حقَّقه. إنه درسٌ كبيرٌ لنا».