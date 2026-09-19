بنكهة جزائرية.. باريس إف سي يكسب ستراسبورج

تغلَّب فريق باريس أف سي الأول لكرة القدم، السبت، على ضيفه ستراسبورج 2ـ1 ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي، لينتزع مؤقتًا المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة.

ويدين فريق المدرب الإنجليزي ليام روسينيور بالفوز للجناح الدولي الجزائري إيلان قبال الذي سجَّل الهدف الأول في الدقيقة 18، والمهاجم الفرنسي بابلو باجيس الذي أضاف الثاني «57»، ليرفع رصيده إلى 11 نقطةً، ويحتل المركز الثاني مؤقتًا بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.

وقد يتمكَّن الفريق، الذي يخوض موسمه الثاني في دوري الأضواء ويجد نفسه أمام جاره باريس سان جيرمان في الترتيب، من قضاء فترة التوقف الدولي وهو على منصة التتويج، حسبَ نتائج مباراتي ليون ورين السبت، ونيس وليل الأحد.

أمَّا ستراسبورج، الذي قلَّص الفارق في الدقائق الأخيرة بهدفٍ عكسي، سجَّله السنغالي مصطفى مباو بالخطأ في مرمى فريقه «88»، فتراجع مؤقتًا إلى المركز السادس برصيد سبع نقاطٍ.

وبعد أن كان الجزائري قبال، البالغ 27 عامًا، غير راضٍ عن النصف الثاني من موسمه الماضي في باريس حين كان الفريق تحت قيادة أنطوان كومبواريه، يعيش الجناح الآن فترةً جديدةً تحت إشراف روسينيور، بل وتجاوز خيبة عدم مشاركته مع المنتخب في كأس العالم 2026.

وقبل يومين فقط، تلقَّى اللاعب استدعاءً جديدًا إلى المنتخب من المدرب الجديد إبراهيم حمداني. ومنذ وصوله إلى فريقه قادمًا من ستاد ريمس، يوليو 2003، سجل الجزائري 27 هدفًا.