سباحو الهلال يحققون كأس أندية الرياض

حقق نادي الهلال كأس بطولة أندية الرياض والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام بمسبح وزارة الرياضة في الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

وجاء نادي الهلال في المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، وحلَّ نادي الشباب ثانيًا، ونادي النصر ثالثًا.

وشارك في البطولة «526» سباحًا من 32 ناديًا وأكاديمية، فيما قاد البطولة تحكيميًّا «30» حكمًا.

وتأتي البطولة استمرارًا لمنافسات الأندية، وتنفيذًا لخطط واستراتيجيات الاتحاد، التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين، بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.