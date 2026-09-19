بوسيتش: حزين.. ومنحناهم فرصة الفوز

تحسّر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على الفرص التي أضاعها لاعبوه أمام صن داونز الجنوب إفريقي خلال موقعة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، السبت، مشيرًا إلى استغلال المنافس كرة عرضية واحدة سجّل منها هدف الفوز.

وبعد الخسارة 1ـ2 أمام صن داونز في بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، قال المدرب في تصريحات لناقل البطولة: «حزين جدًّا على النتيجة.. الجميع شاهد المباراة، لقد أضعنا فرصًا عديدة في الشوطين الأول والثاني».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم عندما لا تسجل فأنت تعطي الفرصة لخصمك لكي يسجل وينتصر، كرة عرضية واحدة أتى منها هدف الفوز، وكل من شاهد المباراة يعلم أننا لا نستحق الخسارة».

وعجز الفريق الجدّاوي عن الفوز بالكأس التي سبق له خسارتها العام الماضي أمام بيراميدز المصري.