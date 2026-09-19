بـ 60 دقيقة.. كأس خليجي تبدأ الجولة الترويجية

انطلقت الجولة الترويجية، الخاصة بكأس بطولة الخليج «خليجي 27»، السبت في جدة، التي ستمر بالعديد من الميادين في عروس البحر الأحمر والأماكن العامة قبل انطلاقة البطولة الأربعاء المقبل.

وحسبما رصدت «الرياضية» شهدت الجولة حضور العديد من الجماهير، التي نظمت في مقر شركة «BYD»، أحد الرعاة الرسميين للبطولة.

واستمرت الفعالية أكثر من 60 دقيقة، حيث استغلت الجماهير وجود الكأس لالتقاط الصور التذكارية.

وكان اتحاد كأس الخليج أبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «BYD»، الشركة الرائدة عالميًّا في تصنيع مركبات الطاقة المتجددة، لتصبح الشريك الرسمي للسيارات للاتحاد وبطولة خليجي 27.