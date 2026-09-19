الزلفي يسحق الرائد برباعية

عاد فريق الزلفي الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بعد أربعة تعادلات متتالية، بتغلبه على ضيفه الرائد 4ـ0، السبت، على ملعب نادي الزلفي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح ماجد مدني التسجيل للزلفي عند الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف المالي ديمبا ديالو الهدف الثاني في الدقيقة «40»، وعاد اللاعب ذاته ليحرز الهدف الثالث خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أكمل الألباني ديفو بريجو رباعية أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة «65».

وبهذا الانتصار، عاد الزلفي إلى طريق الفوز بعد أربعة تعادلات أمام الوحدة والعروبة وهجر والطائي، إذ يعود انتصاره السابق إلى الجولة الأولى عندما تغلب على الجيل 2ـ0.

ورفع الزلفي رصيده إلى عشر نقاط، قفز بها إلى المركز الثاني مؤقتًا، في انتظار ما تسفر عنه بقية نتائج الجولة، فيما يحتل الرائد المركز الـ 11.